США зробили заяву на Кримській платформі: хочемо поставити Росію на місце
Міністр енергетики США Дженніфер Гренголм заявила на саміті Кримської платформи, що Америка має намір поставити Росію на місце. США разом з Україною засуджують незаконну анексію Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.
Вона заявила про підтримку України від імені президента США Джо Байдена.
"США пишаються тим, що впродовж 30 років ми були з вами. Ми підтримуємо вашу боротьбу з російською агресією. Ми вже надали 4,9 млн доларів допомоги Україні. Ми надаватимемо підтримку ЗСУ, зокрема щодо захисної зброї і обладнання, для розв'язання конфлікту. Ми хочемо поставити Росію на її місце і ми хочемо добитися припинення її втручання на сході України і в Криму", - заявила Гренголм.
Нагадаємо, німецький міністр економіки та енергетики Петер Альтмайер заявив, що Німеччина не дозволить перетворити Крим на сліпу пляму на мапі.
Тим часом, у Путіна назвали Кримську платформу недружньою по відношенню до Росії.