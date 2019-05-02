Зеленський запросив представників бізнесу на зустріч

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зеленський запропонував представникам великого, малого та середнього бізнесу провести зустріч

Переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

При цьому дату і місце зустрічі в повідомленні він не вказав.

"При моєму президентстві відносини з підприємцями будуть прозорими. Більше ніяких кулуарних переговорів, нічних візитів в АП і прихованих від суспільства домовленостей. Тому офіційно запрошую представників великого, малого та середнього бізнесу на зустріч - вже в найближчі дні. Розставимо всі крапки над "і" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у команді кандидата Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна рада підтримає законопроект "Про амністію капіталу". Зеленський зазначив, що готовий зустрітися з олігархами України.

Тоді Зеленський заявив: "Серед наших законопроектів є законопроект "Про амністію капіталу". Що стосується олігархів, я готовий до цієї зустрічі з великим бізнесом. Я думаю, що відсоток вони можуть більший пожертвувати Україні, яка дала їм мільярди. І правила повинні бути для всіх однакові. Я впевнений, що ми з усім бізнесом домовимося. Ми хочемо детінізації капіталу. Головне питання підтримає Верховна рада цей законопроект".