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Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 16:04
Зеленський запросив Байдена в Україну на святкування 30-річчя Незалежності Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Сполучених Штатів відвідати Україну. Зокрема, глава держави попросив Байдена взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та відзначення тридцятої річниці Незалежності України в серпні.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України, передає Радіо Свобода.

У відомстві зазначили, що організація і проведення взаємних візитів на Зеленського і Байдена залишається на постійному порядку денного українсько-американських відносин.

"Організація візиту президента України до США вимагає здійснення комплексу заходів щодо його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпеки, військової, торговельної та інвестиційній сферах. Зараз відбувається постійна цілеспрямована робота по всіх напрямках", - йдеться в повідомленні.

Однак у зовнішньополітичному відомстві не уточнили, коли очікується візит Зеленського в США, і прийняв Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що відомство готує телефонна розмова Зеленського з Байденом.

"... взаємодія вже налагоджена. І одне з питань, над яким ми активно працюємо - це організація телефонної розмови між президентами Зеленським і Байденом", - сказав він.

Крім того, Україна сподівається на участь Байдена в саміті Кримської платформи.

Додамо, що Зеленський не відчуває напруги у відносинах з США, попри відсутність прямих контактів з президентом Джо Байденом.

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