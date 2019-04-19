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Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 21:02
Зеленський не приїхав на дебати на "Суспільному"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Порошенко приїхав

Кандидат у президенти Володимир Зеленський не приїхав на дебати з Петром Порошенком на "Суспільному".  Про це повідомила модератор теледебатів Мирослава Барчук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, у визначений час прибув кандидат Петро Порошенко. 

Зазначимо, що сьогодні відбулись дебати між кандидатами на НСК "Олімпійський". Після них Порошенко запросив Зеленського продовжити дебати на "Суспільному".

Зокрема, в ході дебатів,Зеленський заявив, що олігарх Ігор Коломойський буде нести відповідальність у випадку порушення закону. У свою чергу, Порошенко заявив, що жоден з його друзів не мав відношення до корупції.

Також Володимир Зеленський, в ході дебатів, заявив, що Україна йде в Європу. 

"Україна обрала шлях до Європи. Українці заплатили велику ціну: це життя наших людей. Ви не пророк і я не Моісей, ми не можемо кудись вести Україну. Україна йде до Європи. А Ви, як гарант, маєте захищати, і я, якщо я буду, буду захищати європейський вибір українців", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, дебати на "Суспільному" мали б відбутись о 21:00. Вони мають початись за 10 хвилин до початку прямого ефіру між кандидатами відбудеться жеребкування, за результатами якого буде визначено порядок їхніх виступів.

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