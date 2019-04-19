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Зеленский не приехал на дебаты на "Суспільному"

Новости » Выборы 2019    19.04.2019 - 21:02
Зеленский не приехал на дебаты на "Суспільному"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Порошенко приехал

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал на дебаты с Петром Порошенко на "Суспільному". Об этом сообщила модератор теледебатов Мирослава Барчук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, в определенное время прибыл кандидат Петр Порошенко.

Отметим, что сегодня состоялись дебаты между кандидатами на НСК "Олимпийский". После них Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на "Суспільному".

В частности, в ходе дебатов,Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона. В свою очередь, Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имел отношения к коррупции.

Также Владимир Зеленский, в ходе дебатов, заявил, что Украина идет в Европу.

"Украина выбрала путь в Европу. Украинцы заплатили большую цену: это жизнь наших людей. Вы не пророк и я не Моисей, мы не можем куда вести Украину. Украина идет в Европу. А Вы, как гарант, должны защищать, и я, если я буду, буду защищать европейский выбор украинцев", - заявил Зеленский.

Напомним, дебаты на "Суспільному" должны были бы состояться в 21:00. Они должны начаться за 10 минут до начала прямого эфира между кандидатами состоится жеребьевка, по результатам которой будет определен порядок их выступлений.

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