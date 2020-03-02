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Зеленський прийде на позачергове засідання Ради, - Стефанчук

Новини » Політика     02.03.2020 - 23:19
Зеленський прийде на позачергове засідання Ради, - Стефанчук
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський хоче бачити, яким чином здійснюється те,  що він ініціював

Президент буде присутнім на позачерговому засіданні Верховної ради 4 березня. Про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук під час ефіру програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, Зеленський сам йому повідомив про те, що прийде в Раду.

"Відповідь на питання: "Чи буде президент?" мені перед цим задали. Я буквально тільки що з ним зв'язався. Він сказав: "Так, я буду". Це абсолютно нормально. Адже президент теж хоче бачити, яким чином здійснюється те, що він мав право ініціювати", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання Ради на 4 березня. Позачергове засідання буде присвячене "кадровим змінам".

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ідея укрупнення міністерств не покращила роботу Кабінету міністрів. Він також наголосив на необхідності повернутися до ідеї міністерства промислової політики.

Крім того, Корнієнко наголосив, що під час позачергового засідання народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в уряді заявив, що в Кабміні думають про посилення.

На позачерговому засіданні Ради планують призначити 4 міністрів, - джерело Зеленський може взяти участь у засіданні фракції "Слуга народу"
Новини України Володимир ЗеленськийВерховна РадаРуслан Стефанчук
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