Зеленський прибув у Раду

Президент України Володимир Зеленський в середу, 4 березня, прибув до Верховної ради для участі у позачерговому засіданні парламенту, передає кореспондент РБК-Україна.

Нагадаємо, Верховна рада в середу на позачерговому засіданні заслухає звіти керівників силових структур, обговорить питання "про Кабінет міністрів України". Парламентарії, зокрема, можуть призначити новий Кабмін під керівництвом нинішнього віце-прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Також на порядку денному - розгляд законопроекту про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі в багатонаціональних навчаннях, законопроект про нацбезпеку України і розгляд у другому читанні закону про запобігання корупції.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання ВР скликане на вимогу глави держави.

РБК-Україна у своєму матеріалі розбиралося, чому Володимир Зеленський прийняв рішення про зміну уряду і запропонував призначити новим прем'єром Дениса Шмигаля. Зазначалося, що третина діючих міністрів може залишитися у новому Кабміні, зокрема, в уряді залишиться глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Під питанням - заміна генпрокурора і директора НАБУ.