Зеленський прибув з робочим візитом до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Український президент візьме участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

Крім того, він проведе зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

Фото: Володимир Зеленський в Ізраїлі (Офіс президента)

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим.

В Офісі українського президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися.

Втім, сам Володимир Зеленський заявив, що на даний момент не впевнений, чи відбудеться у нього зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Додамо, що помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков підтвердив, що Київ запросив зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в ході візиту в Ізраїль.