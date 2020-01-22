Зеленський поки не впевнений у зустрічі з Путіним в Ізраїлі

Колаж РБК-Україна

Зеленський 23-24 січня відвідає з робочим візитом Ізраїль

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний момент не впевнений, чи відбудеться у нього зустріч з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Я поки не впевнений, що у нас відбудеться зустріч", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков підтвердив, що Київ запросив зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в ході візиту в Ізраїль. За його словами, якщо зустріч і відбудеться, то вона буде коротка.

Крім того, в Офісі президента не виключили, що зустріч українського та російського президента може відбутися. Зазначається, що в разі такої зустрічі українська сторона обговорювати лише питання подальшого обміну полонених.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. При цьому офіційного підтвердження зустрічі з російської сторони також немає.

Перший зустріч Зеленського і Путіна відбулася під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі в середині грудня. Тоді повідомили, що їх наступна зустріч відбудеться не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.