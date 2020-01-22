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Кремль підтвердив запит на зустріч Зеленського з Путіним

Новини » Політика     22.01.2020 - 15:44
Кремль підтвердив запит на зустріч Зеленського з Путіним
Колаж РБК-Україна

Юрій Ушаков заявив, що якщо зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, то вона буде коротка

Помічник президента Російської Федерації Юрій Ушаков підтвердив, що Київ запросив зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним в ході візиту в Ізраїль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

При цьому він додав, що графік Путіна дуже насичений, а зустрічі з іншими главами держав якщо і будуть, то короткими, "на ногах".

"Я сказав, що програма дуже насичена, якщо і будуть окремі зустрічі, то вони будуть тільки "на ногах" і будуть носити досить короткий характер. Звичайно, президент, у всякому разі, потисне руку основним учасникам (форуму в Ізраїлі, - ред.), це неминуче. Відбудуться тривалі бесіди - це дуже сумнівно, просто часу немає фізично, хоча запити надходили, в тому числі й від президента Зеленського", - заявив Ушаков.

Також Ушаков уточнив, що на запит Зеленського ніхто не відмовляв.

"Просто від багатьох держав надходили пропозиції зустрічей, з урахуванням графіка, ці зустрічі, принаймні тривалі, навряд чи представляються можливими", - заявив він.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський і Володимир Путін можуть зустрітися в Ізраїлі, куди 23 січня приїдуть з нагоди 75-річчя визволення в'язнів концтабору Освенцим. При цьому офіційного підтвердження зустрічі з російської сторони також немає.

Перший зустріч Зеленського і Путіна відбулася під час саміту "нормандської четвірки" у Парижі в середині грудня. Тоді повідомили, що їх наступна зустріч відбудеться не пізніше ніж через чотири місяці на нормандському саміті в Берліні.

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