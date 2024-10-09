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Зеленский посетит Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа"

Среда 09 октября 2024 10:35
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Зеленский посетит Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Хорватию для участия в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа". Встреча пройдет в Дубровнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

Мероприятие организовал Зеленский совместно с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Это уже третий саммит в таком формате: первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, а второй - в феврале 2024 года в Тиране.

Главная цель встречи в Дубровнике - продемонстрировать солидарность стран региона с Украиной, которая более двух с половиной лет противостоит российской агрессии.

Событие также собирает высокопоставленных представителей региона, среди которых президент Словении Наташа Пирц Мусар, президент Черногории Яков Милатович, президент Косово Вьоса Османи, а также премьер-министры Греции, Болгарии, Албании, Северной Македонии и Боснии и Герцеговины.

Саммит "Украина - Юго-Восточная Европа"

Предыдущий саммит "Украина - Юго-Восточная Европа" прошел 28 февраля 2024 года в Афинах, и на нем присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

В саммите участвовали лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

В сентябре премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович объявил, что Хорватия станет следующей страной, принимающей саммит "Украина - Юго-Восточная Европа", который пройдет в октябре.

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