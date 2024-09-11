Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится в Хорватии, приедет Зеленский

Хорватия примет саммит Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в октябре. На мероприятие приедет украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Хорватия "продолжает поддерживать Украину и оказывает помощь разными способами". "В рамках более широких политико-дипломатических усилий доставлю удовольствие сообщить вам, что Хорватия в следующем месяце примет совместно с президентом Зеленским саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины", - сказал Пленкович.