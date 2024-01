Зеленский прибыл с визитом в Эстонию

Вместе с Зеленским в Таллин прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", - написал Тсахкна.

Мы делали сильный message & confirmation to #Ukraine that #Estonia stands firmly by the side & together will win win this war! pic.twitter.com/WGeI8XaJxJ— Margus Tsahkna (@Tsahkna) January 11, 2024