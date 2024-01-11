RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский прибыл с визитом в Эстонию

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 января, прибыл с визитом в столицу Эстонии - Таллинн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) министра иностранных дел Эстонии Маргуса Тсахкна.

Вместе с Зеленским в Таллин прибыл министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", - написал Тсахкна.

Визит Зеленского в Литву

В среду, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Лидеры подписали двусторонние соглашения и совместное заявление.

В документе говорится, что президенты договорились продолжить совместную работу по обеспечению своевременной, предполагаемой и долгосрочной военной и финансовой поддержки Украины, в частности, через финансовый инструмент для Украины (Ukraine Facility) от ЕС, Европейский фонд мира и Миссию ЕС по военной помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийЭстония