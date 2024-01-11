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Зеленський прибув з візитом до Естонії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 11 січня, прибув з візитом до столиці Естонії - Таллінна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Естонії Маргуса Тсахкна.

Разом із Зеленським до Таллінна прибув міністр закордонних справ України  Дмитро Кулеба.

"Велика честь вітати добрих друзів та союзників Володимира Зеленського та Дмитра Кулебу у Таллінні. Ми даємо потужний сигнал та запевнення Україні, що Естонія твердо стоїть на їхньому боці, і разом ми переможемо у цій війні", - написав Тсахкна.

Візит Зеленського до Литви

У середу, 10 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Вільнюса. Там він провів переговори з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Лідери підписали двосторонні угоди та спільну заяву.

У документі йдеться, що президенти домовилися продовжити спільну роботу щодо забезпечення своєчасної, передбачуваної та довгострокової військової та фінансової підтримки України, зокрема через фінансовий інструмент для України (Ukraine Facility) від ЄС, Європейський фонд миру та Місію ЄС із військової допомоги Україні.

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Володимир ЗеленськийЕстонія