ОП анонсировал международные встречи у Зеленского и команды

Команду Офиса президента и президента Владимира Зеленского ожидают немало международных встреч. Среди вопросов будет поддержка Украины и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, во время международных встреч будут обсуждаться вопросы:

оборонной поддержки Украины;

санкций;

экономического сотрудничества;

инвестиции в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Зеленский прибудет в Вену

Как пишет Heute, президент Украины прибудет сегодня, 16 июня, в Вену.

Отмечается, что визит Зеленского официально не подтвержден, впрочем, Героическая площадь города полностью перекрыта.

Во время визита президент встретится с:

федеральным президентом Александром Ван дер Белленом;

федеральным канцлером Кристианом Штоккером;

министром иностранных дел Беате Майнл-Райзингер и другими неназванными министрами.

Встреча Зеленского и Трампа

Отдельно стоит добавить и то, что, согласно данным Axios, Зеленский встретится с президентом Соединенных Штатов Америки (США) Дональдом Трампом во время саммита G7 ("Большой семерки"), который состоится в Канаде. Эту информацию подтвердил изданию неназванный представитель Белого дома.

Саммит начался вчера, 15 июня.