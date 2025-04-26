Зеленский прибыл в Рим на похороны Папы Франциска

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Рим в субботу, 26 апреля. Он примет участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском.

"Президент Украины прибыл в Рим. Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская и украинская делегация примут участие в церемонии прощания с Папой Римским Франциском", - отметил он.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена на похоронах Папы Римского Франциска, даже если он не успеет на церемонию прощания.

"Если я не буду успевать, Украина будет представлена на достойном уровне. Министр иностранных дел (Андрей Сибига - ред.) и первая леди (Елена Зеленская - ред.) там будут присутствовать", - уточнил Зеленский.

Трамп прибыл в Рим

Президент США Дональд Трамп и его жена уже также прибыли в Рим на церемонию прощания с Папой Римским Франциском. Перед визитом Трамп предполагал, что "возможно" встретится с президентом Украины в Риме.

Стоит отметить, что на днях итальянская газета La Reppublica написала о якобы намерениях Украины провести саммит в Италии, когда мировые лидеры съедутся на похороны Папы Римского.

По данным газеты, речь шла не просто о двусторонней встрече Трампа и Зеленского, а о саммите в формате "Квинт" - в который входили бы США, Италия, Франция, Великобритания и, вероятно, Германия. La Reppublica отмечало, что проведение расширенного саммита вызывает сомнения у некоторых стран, в том числе Италии.

Офис президента не комментировал информацию итальянского СМИ, а пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров лишь сделал короткое заявление о возможных встречах Зеленского.

"Президент вернулся в Украину, его дальнейший график будет зависеть от развития ситуации", - сказал Никифоров журналистам.