Зеленский может не успеть на похороны Папы Римского: кто тогда представит Украину

Президент Украины Владимир Зеленский может не поехать в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Но Украина будет там представлена.

Он отметил, что важно, чтобы Украина была представлена на похоронах. И причина не только в хороших отношениях с Ватиканом, но и в помощи Ватикана в возвращении украинских детей и обменах пленными, а также в личных хороших отношениях с Папой.

По словам президента, Украина хочет выразить соболезнования Ватикану и Италии.

"Если я не буду успевать, Украина будет представлена ​​на достойном уровне. Министр иностранных дел (Андрей Сибига - ред.) и первая леди (Елена Зеленская - ред.) там будут присутствовать", - уточнил Зеленский.

Он добавил, что для него важно быть в Украине. На сегодня запланировано несколько сегодня военных заседаний. Будут обсуждаться контракты по системам противовоздушной обороны.

"Я уже провел ряд встреч, будут еще встречи, будет Ставка и там есть несколько закрытых вопросов по этому удару и по соответствующим шагам Украины. Я не знаю, сколько это будет идти, поэтому, если я буду успевать, обязательно буду присутствовать, потому что это важно для Украины", - рассказал президент.