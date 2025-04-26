Съедутся мировые лидеры, а охранять будут истребители. Главное про похороны Папы Римского

Сегодня, 26 апреля, мир прощается с Папой Римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане соберутся сотни тысяч верующих, более 50 лидеров государств и правительств. Церемония погребения будет отличаться от традиционной и пройдет под защитой истребителей, эсминца и антидроновых систем.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о похоронах Папы Франциска.

Главное:

Когда и где похоронят понтифика?

Почему церемония состоится по упрощенному обряду?

Кто из мировых лидеров посетит похороны Папы?

Что будет после похорон и кто может стать преемником Франциска?

Похороны Папы Римского

21 апреля, ушел из жизни 88-летний Папа Римский Франциск. Он возглавлял Святой престол с 2013 года.

Понтифик скончался от инсульта. Также у него были серьезные проблемы со здоровьем и последний месяц провел в больнице с двусторонней пневмонией. Хотя накануне его выписали, Франциск уже не участвовал в Пасхальном богослужении. А в понедельник после праздника в Ватикане сообщили о его внезапной смерти.

Согласно правилам, похороны Папы были назначены на субботу, 26 апреля 2025 (между 4 и 6 днем ​​после смерти). До этого времени гроб с телом умершего был установлен для прощания в базилике Святого Петра.

В 10 утра 26 апреля (в 11:00 по Киеву) начнется церемония похорон на площади Святого Петра, где соберутся сотни тысяч человек.

Фото: Папа Франциск умер 21 апреля (Getty Images)

Возглавит Святую прощальную мессу кардинал Джованни Баттиста Ре – декан Коллегии кардиналов.

После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия, гроб с Франциском будет перевезен в Папскую базилику Санта Мария Маджоре для погребения.

Франциск изменил церемонию похорон

Процедура похорон состоится по обновленному порядку. Правила утвердил сам Франциск за несколько месяцев до смерти, стремясь сделать церемонию более аскетичной и без устаревших ритуалов.

Тело понтифика поместят в один простой деревянный гроб с цинковой вставкой, а не в три саркофага, как было раньше. К тому же, до похорон гроб с телом для прощания установили не на возвышении и в открытом виде.

Как пояснили в Службе папских литургических церемоний, обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика – это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего.

В своем завещании Франциск выразил желание быть погребенным в римской базилике Санта Мария Маджоре. Известно, что это была любимая базилика Папы. Он имел особую духовную связь с этим местом, часто молился там перед и после апостольских путешествий, "отдавая свои намерения под покров Пресвятой Богородицы".

Гроб Папы будет доставлен в базилику Девы Марии из Ватикана через Рим. Кортеж будет двигаться медленно, чтобы присутствующие на маршруте могли в последний раз поприветствовать его.

Особую честь на церемонии будут иметь бедные и нуждающиеся, о которых Папа заботился при жизни. Они будут стоять на лестнице базилики Санта Мария Маджоре, чтобы отдать ему последнюю дань уважения.

Гробница Франциска будет расположена в нише бокового прохода базилики. Она сделана из лигурийского мрамора и, согласно пожеланиям Папы, на нее нанесена единственная надпись на латыни "Franciscus". Над мраморной плитой будет висеть репродукция его наперсного креста.

Фото: Папу Римского похоронят не в Ватикане (vaticannews.va)

Стоит отметить, что Франциск станет первым главой Католической церкви за последние 120 лет, который будет похоронен не на территории Ватикана. Традиционно Пап Римских хоронили в склепах собора Святого Петра.

Кто приедет на похороны Папы

Церемония прощания с понтификом соберет высших религиозных и политических деятелей мира. Ожидается участие около 170 делегаций из разных государств, в том числе 50 лидеров стран и правительств, 10 представителей монарших семей, патриархи, кардиналы, архиепископы, епископы и священники со всего мира.

О своих намерениях приехать на похороны Папы сообщили:

президент Украины Владимир Зеленский

президент США Дональд Трамп

экс-президент США Джо Байден

премьер Великобритании Кир Стармер

премьер Италии Джорджа Мэлони

канцлер Германии Олаф Шольц

президент Аргентины Хавьер Милей

президент Франции Эммануэль Макрон

принц Уэльский Уильям

король Испании Филипп VI

президент Бразилии Лула да Силва и другие мировые лидеры.

Стоит отметить, что присутствие Владимира Зеленского на церемонии прощания с Франциском не подтверждалось до последнего.

Хотя президент Украины выразил желание посетить похороны понтифика, из-за массированной атаки РФ 24 апреля Зеленскому пришлось изменить свой график и вернуться в Киев с заграничного визита.

Глава государства рассказал, что если ему не удастся успеть на церемонию похорон, Украину в Ватикане представят первая леди Елена Зеленская и глава МИД Андрей Сибига.

Больше о том, кого ждут похорон Папы Франциска можно узнать в отдельном материале.

Фото: Владимир Зеленский сообщал о намерении посетить похороны Папы (president.gov.ua)

В связи с участием мировых лидеров, в день церемонии в Риме и Ватикане будут действовать усиленные меры безопасности.

Над итальянской столицей введена круглосуточная бесполетная зона, активированы системы защиты от беспилотников.

На крышах построек вдоль Виа делла Кончилиационе, ведущего к площади Святого Петра, разместились подразделения снайперов.

У побережья города Фьюмичино на юго-западе от Рима развернут эсминец.

Кроме того, Италия выделила на время похорон истребители Eurofighter для обеспечения воздушной безопасности над всем регионом.

Что будет после похорон Папы

После завершения церемонии похорон Франциска в Ватикане будет объявлен 9-дневный период траура. После его окончания должны состояться выборы нового Папы.

В начале мая Коллегия кардиналов соберется на конклав, чтобы определить имя нового главы Святого престола.

Кардиналов изолируют в Сикстинской капелле до того момента, пока они не достигнут согласия относительно того, кто станет Папой. Об этом должен известить белый дым из трубы над капеллой. Иногда процесс выборов может длиться много часов или даже дней.

Кандидатом на должность понтифика потенциально может быть любой мужчина-католик, в возрасте до 80 лет, холостой. Но фактически Папу всегда выбирают среди кардиналов.

Фото: Конклав кардиналов состоится в начале мая (Getty Images)

Сейчас количество кардиналов до 80 лет насчитывает 135, однако фаворитов на должность Папы, так называемых "папабили", – до 10 человек.

Среди них государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, прогрессивный кардинал-филиппинец Луис Антонио Тагле, кардинал Матео Зуппи, которому Папа Франциск поручил "миротворческую миссию" в войне РФ против Украины.

Также в конклаве примет участие кардинал украинского происхождения Николай Бычок, который возглавляет епархию УГКЦ в Австралии.

Больше о нем и других претендентах на папский престол говорится в материале: "Среди кандидатов есть украинец. Кто претендует на должность Папы Римского".

Следует отметить, что на похоронах Папы Франциска может состояться встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Также накануне СМИ написали, что 26 апреля возможно проведение саммита по войне в Украине с участием лидеров 6 стран (США, Украина, Великобритания, Италия, Германия и Франция). Впрочем, источники La Reppublica в итальянском правительстве выразили сомнение в целесообразности такого мероприятия в день похорон Папы Римского.

При подготовке текста использовались: публикации Vatican News, CNN, ANSA, AFP, информация сайта Миссии Конференции католических епископов США (USCCB).