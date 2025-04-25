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Трамп заявил, что "возможно" встретится с Зеленским в Риме

Пятница 25 апреля 2025 18:49
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Трамп заявил, что "возможно" встретится с Зеленским в Риме Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп "возможно" встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме. Оба лидера отправятся туда на похороны Папы Римского Франциска, которые состоятся 26 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Трамп заявил журналистам, что "возможно" встретится с Зеленским во время визита в Рим на похороны Папы Франциска.

Отмечается, что Зеленский является одним из многих мировых лидеров, которые посетят похороны понтифика завтра, 26 апреля.

Смерть и похороны Папы Римского

Напомним, утром 21 апреля стало известно, что умер Папа Римский Франциск.

Уже под вечер Ватикан сообщил официальную причину смерти понтифика. По их данным, у Франциска случился инсульт, после которого он впал в кому и умер.

Похороны Папы Римского Франциска состоятся в субботу 26 апреля в 10:00 утра по местному времени, в 11:00 по Киеву.

Стоит отметить, что похороны понтифика посетят немало европейских лидеров. Свое присутствие, в частности, подтвердили и президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время Зеленский заявлял, что он хотел бы провести встречу с Трампом в Риме, однако, состоится ли она - неизвестно.

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