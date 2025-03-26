Зеленский прибыл в Париж для встречи с Макроном

Поездка Зеленского в Париж

Напомним, вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский 26 марта посетит Францию для подготовки саммита по вопросам безопасности ("коалиции желающих").

"Глава государства (Эммануэль Макрон, президент Франции, - ред.) подтвердит президенту Зеленскому, что Франция сделает продолжение и усиление военной и финансовой поддержки Украины своим главным приоритетом", - сообщало издание Le Monde.

Как известно, саммит "коалиции желающих" состоится 27 марта в Париже. Участники обсудят более конкретные шаги для поддержки Украины. В нем также примет участие и Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал основные темы саммита. Среди них, в частности, насущные потребности Украины и будущая инфраструктура безопасности.

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