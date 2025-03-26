Сибига назвал основные темы саммита "коалиции желающих" в Париже
В Париже 27 марта состоится саммит "коалиции желающих". Во время встречи партнеры обсудят, в частности, насущные потребности Украины и будущую инфраструктуру безопасности.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал во время пресс-конференции.
"Я бы разбил бы на два блока, поскольку обычно на таких встречах, во-первых, говорят о насущных потребностях Украины "уже сейчас". Это то, что усиливает украинские позиции, это то, что усиливает украинскую армию, это то, что усиливает наши оборонительные способности. Второй блок - это будущая инфраструктура безопасности, будущий пакет безопасности, гарантии", - рассказал Сибига.
По его словам, речь идет о предметном обсуждении насущных вопросов в деталях, поэтому каждая такая встреча - это продолжение предыдущих дискуссий. Следующий этап дискуссий выходит "на действительно более высокий уровень".
"К тому же это возможность для главы государства провести двусторонние встречи с нашими союзниками", - добавил министр.
Сибига считает, что такие встречи по безопасности являются важными, поскольку Европа является ключевым компонентом мирных усилий Украины.
По его словам, это необходимо, чтобы наша страна вместе с Европой могли продвигать общие позиции.
"Коалиция желающих"
Напомним, в начале марта премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине.
Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
Лондон согласен направить в Украину миротворческий контингент при поддержке авиации. Правительство готовит план мероприятий для обеспечения безопасности стране в рамках мирного соглашения с Россией.
Кроме того, Британия инициирует предоставление "коалиции желающих" самолетов для сбивания российских ракет над территорией Украины.
Как известно, саммит "коалиции желающих" состоится 27 марта в Париже. Участники обсудят более конкретные шаги для поддержки Украины. В нем также примет участие и президент Украины Владимир Зеленский.
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