Сибига назвал основные темы саммита "коалиции желающих" в Париже

В Париже 27 марта состоится саммит "коалиции желающих". Во время встречи партнеры обсудят, в частности, насущные потребности Украины и будущую инфраструктуру безопасности.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал во время пресс-конференции .

"Я бы разбил бы на два блока, поскольку обычно на таких встречах, во-первых, говорят о насущных потребностях Украины "уже сейчас". Это то, что усиливает украинские позиции, это то, что усиливает украинскую армию, это то, что усиливает наши оборонительные способности. Второй блок - это будущая инфраструктура безопасности, будущий пакет безопасности, гарантии", - рассказал Сибига.

По его словам, речь идет о предметном обсуждении насущных вопросов в деталях, поэтому каждая такая встреча - это продолжение предыдущих дискуссий. Следующий этап дискуссий выходит "на действительно более высокий уровень".

"К тому же это возможность для главы государства провести двусторонние встречи с нашими союзниками", - добавил министр.

Сибига считает, что такие встречи по безопасности являются важными, поскольку Европа является ключевым компонентом мирных усилий Украины.

По его словам, это необходимо, чтобы наша страна вместе с Европой могли продвигать общие позиции.