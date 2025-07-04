Макрон и Стармер созывают новую встречу "коалиции решительных": названа дата
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер организуют очередную встречу "коалиции решительных". Она состоится уже 10 июля.
Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
Глава французского государства с 8 по 10 июля посетит Британию, где он встретится с королем и выступит в парламенте.
"Безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как серьезно поддерживать боеспособность Украины", - уточнили в Елисейском дворце.
10 июля Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече европейских союзников Украин. Встреча будет посвящена обсуждению "сил сдерживания" и оказанию давления на Россию.
Ожидается, что в ходе встречи по Украине Макрон и Стармер будут вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.
На саммите планируется обсуждать вопрос о развертывании "сил сдерживания" в Украине после прекращения огня.
Обсуждения также будут сосредоточены на "способах усиления давления на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня, от которого она последовательно отказывается", уточнили в Елисейском дворце.
"Коалиция решительных"
Напомним, "коалиция решительных" состоит из тех стран, которые рассматривают возможность отправки своих войск в Украину для того, чтобы сдерживать Россию от повторного нападения.
Но пока идет война, отправлять европейские войска в Украину не планируется.
По состоянию на сегодня Украина и РФ провели два раунда мирных переговоров в Стамбуле. В их ходе сторонам удалось договориться о больших обменах пленными. При этом значительного прогресса на пути к миру нет.
Российский диктатор Владимир Путин только вчера, 3 июля, в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявлял, что Москва хочет добиться своих "целей" в войне против Украины.
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