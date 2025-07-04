Макрон и Стармер созывают новую встречу "коалиции решительных": названа дата

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер организуют очередную встречу "коалиции решительных". Она состоится уже 10 июля.

Об этом сказано в заявлении Елисейского дворца, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Глава французского государства с 8 по 10 июля посетит Британию, где он встретится с королем и выступит в парламенте.

"Безусловно, будет обсуждаться вопрос о том, как серьезно поддерживать боеспособность Украины", - уточнили в Елисейском дворце.

10 июля Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече европейских союзников Украин. Встреча будет посвящена обсуждению "сил сдерживания" и оказанию давления на Россию.

Ожидается, что в ходе встречи по Украине Макрон и Стармер будут вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами, в том числе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

На саммите планируется обсуждать вопрос о развертывании "сил сдерживания" в Украине после прекращения огня.

Обсуждения также будут сосредоточены на "способах усиления давления на Россию, чтобы она согласилась на безусловное прекращение огня, от которого она последовательно отказывается", уточнили в Елисейском дворце.