Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ , опубликованный на сайте главы государства.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в документе, датированном 2 мая.

Что известно о назначении Тюрина

В середине февраля Кабмин согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.

Добавим, что с середины марта 2023 года он исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации, но официального назначения до этого времени не было.

Напомним, в том же марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Тюрина тогда назначили временно исполняющим обязанности главы ОВА вместо Сергея Гамалия.