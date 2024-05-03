ua en ru
Пт, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА

Украина, Пятница 03 мая 2024 11:17
UA EN RU
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОВА Фото: Сергей Тюрин стал новым главой Хмельницкой ОВА (facebook com sergii tiurin public)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Хмельницкой областной военной администрации. Им стал Сергей Тюрин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

"Назначить Тюрина Сергея Григорьевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в документе, датированном 2 мая.

Что известно о назначении Тюрина

В середине февраля Кабмин согласовал назначение Сергея Тюрина на должность главы Хмельницкой областной военной администрации.

Добавим, что с середины марта 2023 года он исполнял обязанности главы Хмельницкой областной военной администрации, но официального назначения до этого времени не было.

Напомним, в том же марте прошлого года президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА. Тюрина тогда назначили временно исполняющим обязанности главы ОВА вместо Сергея Гамалия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хмельницкая область
NEWS
Угроза для Часового Яра, трудный май и план наступления РФ: главное из интервью Скибицкого
Угроза для Часового Яра, трудный май и план наступления РФ: главное из интервью Скибицкого
DAILY
Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Бен Ходжес: США и Германия должны наконец-то сказать: мы хотим, чтобы Украина победила