В Турции завершилась встреча Зеленского и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она проходила в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Стоит заметить, что встреча была закрыта для прессы, но известно, что встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут. На ней присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. От Украины были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Сейчас детали встречи не раскрываются.