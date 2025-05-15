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В Турции завершилась встреча Зеленского и Эрдогана

Четверг 15 мая 2025 16:44
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В Турции завершилась встреча Зеленского и Эрдогана Фото: Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она проходила в Анкаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Стоит заметить, что встреча была закрыта для прессы, но известно, что встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут.

На ней присутствовали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

От Украины были руководитель Офиса президента Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Сейчас детали встречи не раскрываются.

Зеленский в Турции

Президент Украины прибыл в Турцию для возможной встречи с Владимиром Путиным. На прошлой неделе российский лидер проигнорировал требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня, предложив вместо этого возобновить переговоры по условиям 2022 года.

Владимир Зеленский заявил, что готов к диалогу только после установления режима тишины. В конце концов он согласился на переговоры, подчеркнув, что будет говорить исключительно с Путиным и только о прекращении боевых действий.

Глава государства сообщал, что будет ждать Путина 15 мая в Турции. Но российский диктатор не приехал на переговоры, а вместо этого отправил чиновников низкого уровня в Турцию.

Украина же на переговорах будет представлена на самом высоком уровне - в делегацию вошли представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.

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Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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