Белый дом подтвердил встречу Байдена с Зеленским в Вильнюсе

Президент США Джо Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 12 июля. В Белом доме официально подтвердили встречу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Завтра Байден встретится с Зеленским и они обсудят долгосрочные обязательства помощи США и остальных союзников, чтобы помочь Украине защитить себя сейчас и не допустить будущую агрессию", - заявил он.

Кроме того, по словам Салливана, завтра будет первое заседание Совета Украина - НАТО, где обсудят предоставление нового пакета помощи, долгосрочные потребности Украины и расширение взаимодействия между Украиной и НАТО.

Союзники, как отметил советник, также обсудят будущее членство Украины в НАТО.

"Как говорил Байден, если Украину принять сейчас, то это вовлечет НАТО в войну с Россией. Кроме этого, Украине еще необходимо провести некоторые реформы. Но союзники дадут совместный позитивный сигнал о членстве Украины в Альянсе", - добавил Салливан.

Саммит НАТО и встреча Зеленского и Байдена

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что президент Владимир Зеленский примет участие в саммите. В частности, во время саммита будет принят так называемый "многолетний пакет помощи" для Украины, который позволит украинской армии совершить переход от советской модели к армии по стандартам НАТО.

Буквально вчера СМИ сообщали, что Байден в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе проведет встречу с Зеленским. Сегодня эту информацию Белый дом подтвердил официально.