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Зеленський презентував модель здорової школи для українських дітей

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Київ, Вівторок 22 червня 2021 11:26
Зеленський презентував модель здорової школи для українських дітей Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський анонсував перехід навчальних закладів на модель здорової школи. Нова програма повинні сприяти зміцненню здоров'я та імунітету.

Про це він заявив на форумі "Україна 30".

За його словами, держава має бути зацікавлена ​​в тому, щоб українців народжувалося більше і вмирало менше. Для цього здоровий і активний спосіб життя мають стати невід'ємною частиною української ментальності.

"Починатися все має з дитинства, тому перша складова нашої програми - це модель здорової школи. Це вісім компонентів для зміцнення здоров'я та імунітету всіх учнів усіх шкіл по всій території нашої країни", - зазначив Зеленський.

Наприклад, це концепція нових уроків фізкультури, реформа шкільного харчування, популяризація спортивних секцій і гуртків (через онлайн-додатки) та інше.

Відзначимо, президент також анонсував появу повних медичних обстежень кожні два роки для українців старше 55 років.

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Володимир Зеленський здоровье школа
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