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Зеленский презентовал модель здоровой школы для украинских детей

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 11:26
Зеленский презентовал модель здоровой школы для украинских детей Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переход учебных заведений на модель здоровой школы. Новая программа должны способствовать укреплению здоровья и иммунитета.

Об этом он заявил на форуме "Украина 30".

По его словам, государство должно быть заинтересовано в том, чтобы украинцев рождалось больше и умирало меньше. Для этого здоровый и активный образ жизни должны стать неотъемлемой частью украинской ментальности.

"Начинаться все должно с детства, поэтому первая составляющая нашей программы - это модель здоровой школы. Это восемь компонентов для укрепления здоровья и иммунитета всех учеников всех школ по всей территории нашей страны", - отметил Зеленский.

Например, это концепция новых уроков физкультуры, реформа школьного питания, популяризация спортивных секций и кружков (через онлайн-приложения) и другое.

Отметим, президент также анонсировал появление полных медицинских обследований каждые два года для украинцев старше 55 лет.

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Владимир Зеленский здоровье школа
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