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Медичні чекапи. Стан здоров'я українців перевірятимуть кожні два роки

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Україна, Вівторок 22 червня 2021 11:20
Медичні чекапи. Стан здоров'я українців перевірятимуть кожні два роки Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні будуть повні медичні обстеження кожні два роки для українців старше 55 років. А для деяких категорій - кожного року.

Про це він заявив у ході форуму "Україна 30. Здорова Україна".

"Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні чекапи, повні медичні обстеження кожні два роки. А для деяких категорій - кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян, витрачаючи набагато менше коштів", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, раніше на сайті президента був опублікований указ Володимира Зеленського про підвищення зарплат медикам. Вирішити це питання було доручено Кабінету міністрів.

Згідно з документом, уряд під час підготовки проекту державного бюджету на 2022 рік має опрацювати питання підвищення зарплат до як мінімум:

20 000 гривень - для лікарів;

13 500 гривень - для середнього медичного персоналу.

Як писало РБК-Україна, указ про підвищення мінімальної зарплати медикам Зеленський підписав 18 червня вранці.

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Володимир Зеленський медицина
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