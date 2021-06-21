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Зеленський зажадав якнайшвидше встановити причини вибуху під Києвом

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Київ, Понеділок 21 червня 2021 20:33
Зеленський зажадав якнайшвидше встановити причини вибуху під Києвом Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людини під час пожежі в багатоповерхівці під Києвом. Глава держави зажадав якомога швидше встановити причини вибуху.

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини в результаті вибуху в 5-поверхівці в Білогородці Київської області", - написав глава держави.

Зеленський також зажадав, щоб причини трагедії були встановлені якомога швидше. "Місцева влада і ОДА (обласна держадміністарція - ред.) повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків", - додав президент.

Нагадаємо, вибух і пішов за ним пожежа сталися в багатоповерхівці під Києвом в селі Білогородка вдень 21 червня. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шість осіб, в тому числі дитина 2008 року народження.

Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб впоратися з пожежею після вибуху в п'ятиповерхівці під Києвом.Загрози несучих конструкцій будинку немає.

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Володимир Зеленський пожежа
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