ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський вперше висловився про удари по окупантах у Криму

Новость на русском →
Київ, Субота 17 вересня 2022 21:30
Зеленський вперше висловився про удари по окупантах у Криму Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський назвав удари по росіянах у Криму роботою по мілітаризованій інфраструктурі на окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави української держави в інтерв'ю Reuters.

Журналіст попросив Зеленського уточнити, як саме українські військові атакували окупантів у Криму та за допомогою якоїсь зброї. При цьому він нагадав, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив удари по росіянах на півострові.

"Навіть у війні ми використовуємо цивілізовані кроки. Ми не стріляємо по цивільній інфраструктурі, цивільним людям. Ми працюємо по мілітаризованій інфраструктурі окупованої частини нашої держави. Ось що я можу сказати про те, що ви мене запитали", - відповів президент.

Нагадаємо, 9 серпня вдень в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі .

Пізніше Залужний у загальній статті з першим заступником голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського підтвердив "серію успішних ударів по кримських авіабазах росіян" .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Збройні сили України Крим Валерій Залужний Війна Росії проти України
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки