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Зеленский представил Макрону план победы и заявил о Саммите мира в ноябре

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский представил план победы Украины своему французскому коллеге Эмануэлю Макрону. Это произошло во время его визита во Францию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг во дворе Елисейского дворца.

"Сегодня я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении", - пояснил Зеленский.

Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира.

"Следующий Мирный саммит должен быть в ноябре. План его будет на столе. По точной дате - я не знаю на сегодняшний момент. Но мы подготовим все, что мы решили", - подчеркнул глава государства.

 

Напомним, что сегодня, 10 октября, президент Украины прилетел во Францию. Там он уже встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Заметим также, что ко второму Саммиту мира Украина готовит мирный план, который планирует представить России. Такой документ будет основываться на реализации каждого из десяти пунктов формулы мира.

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Владимир ЗеленскийФранцияЭммануэль МакронСаммит мира