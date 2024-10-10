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Зеленський представив Макрону план перемоги і заявив про Саміт миру в листопаді

Фото: український президент Володимир Зеленський та його французький колега Емануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський представив план перемоги України своєму французькому колезі Емануелю Макрону. Це відбулось під час його візиту до Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на подвір’ї Єлисейського палацу.

"Сьогодні я розповів президенту Макрону наш план, план перемоги, а також про інші ініціативи, як на полі бою, так і в управлінні", - пояснив Зеленський. 

Він також відповів на запитання журналістів щодо підготовки до наступного Саміту миру. 

"Наступний Мирний саміт має бути в листопаді. План його буде на столі. Щодо точної дати - я не знаю на сьогоднішній момент. Але ми підготуємо все, що ми вирішили", - наголосив глава держави.

 

Нагадаємо, що сьогодні, 10 жовтня, президент України прилетів до Франції. Там він уже зустрівся із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Зауважимо також, що до другого Саміту миру Україна готує мирний план, який вона планує представити Росії. Такий документ буде ґрунтуватися на реалізації кожного з десяти пунктів формули миру.

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Володимир ЗеленськийФранціяЕммануель МакронСаміт миру