Украина на втором саммите мира хочет представить РФ мирный план: что в нем будет

Украина рассчитывает, что в случае участия России во втором саммите мира, стране-агрессору представят мирный план. Такой документ Киев хочет разработать вместе с другими государствами.

Более детально о том, как Украина видит мирный план, - в материале РБК-Украина ниже.

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Мирный план для второго саммита

Украина уже провела первый саммит мира, он прошел в Швейцарии и был сосредоточен на трех пунктах формулы мира - энергетическая и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными всех на всех.

Спустя несколько недель президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что хочет, чтобы к концу года был готов мирный план для завершения войны с Россией.

"Для нас очень важно показать план окончания войны, который будет поддержан большинством мира. Это дипломатический путь, над которым мы работаем. Кроме этого, как я вам сказал, не все зависит от нас", - подчеркивал глава украинского государства.

Важно то, что такой мирный план Украина не будет составлять в одиночку - в процессе примут участие и другие государства, которые проявят соответствующее желание.

Разработка мирного плана фактически является подготовкой ко второму саммиту мира. Для создания документа уже были запланированы по меньшей мере три встречи на уровне советников глав государств:

встреча в Катаре насчет энергетической безопасности Украины;

встреча в Турции по продовольственной безопасности;

встреча в Канаде, где будут обсуждать обмен пленными между Украиной и РФ в формате всех на всех.

Как отмечал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, завершение работы над таким мирным планом является одним из условий для проведения второго саммита мира.

Что будет в мирном плане

Президент Владимир Зеленский в конце июля подчеркивал, что мирный план, который хотят создать до конца года, будет предусматривать территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

При этом через несколько недель Ермак детализировал, что мирный план будет сосредоточен на реализации каждого из 10 пунктов формулы мира:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

противодействие экоциду;

гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации;

фиксация окончания войны.

Пути реализации каждого из пунктов Украина будет согласовывать с другими странами. По словам Ермака, среди этих пунктов есть такие, по которым легче достичь общей позиции, но с некоторыми могут быть трудности, к примеру, ответственность, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности.

"Сейчас есть задача президента работать над организацией тематических конференций, которые бы зафиксировали эти наработки рабочих групп на высоком уровне - или министров, или советников, или, например, омбудсменов по гуманитарным вопросам, или спикеров парламентов - чтобы в итоге составить этот общий план", - уточнял руководитель Офиса президента.

На втором саммите, по словам Ермака, Украина вместе с другими государствами хочет передать России мирный план. Но речи о начале мирных переговорах в ходе саммита пока не идет.