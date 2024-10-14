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Зеленский представит план победы на саммите Евросоюза, - Боррель

Люксембург, Понедельник 14 октября 2024 22:32
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Зеленский представит план победы на саммите Евросоюза, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября. Там он должен представить план победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС по общению с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) представит во время следующего Европейского Совета", - рассказал Боррель.

По его словам, также в ходе обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской формулы мира.

Боррель подчеркнул, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Но такая перспектива диалога "является очень отдаленной".

"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", - добавил глава дипломатии ЕС.

План победы

Напомним, Украина разработала план победы, чтобы, по словам Зеленского, вынудить Россию пойти на переговоры для завершения войны.

Пока что полное содержание плана победы неизвестно. Но, как ожидается, президент Украины Владимир Зеленский представит такую инициативу в ходе своего выступления в Раде, которое состоится в среду, 16 октября.

Более детально о плане победы - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Евросоюз Жозеп Боррель Война в Украине
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