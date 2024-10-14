Зеленский представит план победы на саммите Евросоюза, - Боррель

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите Евросоюза, который пройдет 17-18 октября. Там он должен представить план победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по итогам заседания Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Мы начали сегодня наш Совет ЕС по общению с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который проинформировал нас о ситуации на поле боя, и прокомментировал элементы плана победы, который президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ред.) представит во время следующего Европейского Совета", - рассказал Боррель.

По его словам, также в ходе обсуждений был затронут вопрос продвижения и дополнения украинской формулы мира.

Боррель подчеркнул, что Украину необходимо усиливать политическим и военным путем, чтобы вынудить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры. Но такая перспектива диалога "является очень отдаленной".

"Мы считаем, что мир нельзя путать с капитуляцией", - добавил глава дипломатии ЕС.