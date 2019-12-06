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ВР пропонують зміни до закону про статус іноземців щодо посвідки на проживання

Новини » Політика     06.12.2019 - 17:43
ВР пропонують зміни до закону про статус іноземців щодо посвідки на проживання
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст закону відсутній на сайті Ради

Кабінет міністрів пропонує Верховній раді України прийняти законопроект №2551 "Про внесення зміни до статті 5-2 закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (щодо отримання посвідки на тимчасове проживання). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті ВР.

На даний момент текст закону відсутній на сайті Ради.

Останній етап проходження документу - переданий на розгляд керівництву.

Нагадаємо, Рада планує визначити процедуру визнання особою без громадянства: нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №2335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства".

Проект закону підтримав 361 нардеп. ВР також схвалила скорочену процедуру підготовки документа до другого читання.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс у Раду законопроект №2478 "Про внесення змін до закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз" 21 листопада, проте текст документа спочатку був відсутній на сайті Ради.

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