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Зеленський запропонував країну для зустрічі з Путіним

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський запропонував країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті la Repubblica.

Він переконаний, що ця зустріч необхідна, щоб припинити війну на Донбасі.

На питання, чи може Рим або Ватикан бути місцем переговорів, український лідер відповів: "Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан - справді ідеальне місце для діалогу про мир".

Раніше в Кремлі говорили, що поки немає ні місця, ні дати проведення переговорів Путіна і Зеленського.

Нагадаємо, український лідер запропонував Путіну провести переговори на Донбасі. Однак, Путін заявив, що чекає Зеленського в Москві.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що отримав доручення підготувати зустріч лідерів України та Росії.

Зазначимо, Зеленський заявив, що його не хвилює місце зустрічі з Путіним, оскільки головне - це зміст переговорів.

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