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Зеленский предложил страну для встречи с Путиным

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский предложил страну для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет провести переговоры в Ватикане.

Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.

Он убежден, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.

На вопрос, может ли Рим или Ватикан быть местом переговоров, украинский лидер ответил: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".

Ранее в Кремле говорили, что пока нет ни места, ни даты проведения переговоров Путина и Зеленского.

Напомним, украинский лидер предложил Путину провести переговоры на Донбассе. Однако, Путин заявил, что ждет Зеленского в Москве.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что получил поручение подготовить встречу лидеров Украины и России.

Отметим, Зеленский заявил, что его не волнует место встречи с Путиным, поскольку главное - это содержание переговоров.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путин