Зеленский предложил страну для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский предложил страну для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет провести переговоры в Ватикане.
Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.
Он убежден, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.
На вопрос, может ли Рим или Ватикан быть местом переговоров, украинский лидер ответил: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".
Ранее в Кремле говорили, что пока нет ни места, ни даты проведения переговоров Путина и Зеленского.
Напомним, украинский лидер предложил Путину провести переговоры на Донбассе. Однако, Путин заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что получил поручение подготовить встречу лидеров Украины и России.
Отметим, Зеленский заявил, что его не волнует место встречи с Путиным, поскольку главное - это содержание переговоров.