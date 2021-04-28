Зеленский предложил страну для встречи с Путиным

Он убежден, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.

На вопрос, может ли Рим или Ватикан быть местом переговоров, украинский лидер ответил: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".

Ранее в Кремле говорили, что пока нет ни места, ни даты проведения переговоров Путина и Зеленского.

Напомним, украинский лидер предложил Путину провести переговоры на Донбассе. Однако, Путин заявил, что ждет Зеленского в Москве.