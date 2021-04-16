Зеленський запропонував Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном обговорив вступ України в ЄС. Він розповів про декларацію щодо підтримки євроінтеграції України.

Зеленський надав Макрону декларацію для ознайомлення та запропонував поставити під нею свій підпис. Декларація, як розповів Зеленський, є ініціативою України і її вже підписала низка європейських країн.

"Ми підготували декларацію, яку ми укладаємо між країнами-партнерами, між країнами ЄС. І та чи інша країна підписує з нами декларацію, якщо підтримує Україну у прагненні бути членом ЄС. Я запропонував Франції також підтримати Україну", - сказав український президент.