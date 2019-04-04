Зеленський запропонував Порошенку здати аналізи в незалежній лабораторії

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський не піде завтра на НСК "Олімпійський"

Кандидат в президенти Володимир Зеленський відмовилися здавати аналізи на території стадіону НСК "Олімпійський" перед дебатами, запропонувавши альтернативне місце. Про це на прес-конференції заявив радник штабу Зеленського Дмитро Разумков, передає РБК-Україна.

Він сказав, що місцем здачі аналізів команда Зеленського бачить центр Eurolab - незалежну лабораторію, де можна буде здати аналізи і "ні у кого не виникне питань про те, що десь щось підтасували".

"Україна - розвинена державу, і у нас э багато можливостей здати аналізи, ніж здавати аналізи на території стадіону "Олімпійський". Я думаю, що дивлячись на те, що там відбувається: СБУ, оточення, це дивно. При всій повазі до "Олімпійського", я думаю, що є незалежна майданчик, тому завтра о 8 ранку ми запрошуємо і нашого опонента і вас всіх в Eurolab", - сказав Разумков.

Нагадаємо, чинний президент України Петро Порошенко готовий перед дебатами з опонентом Володимиром Зеленським пройти медичне обстеження. Для цього Порошенко запросив Зеленського завтра о 09:00 разом пройти обстеження в медичному пункті стадіону "Олімпійський" для здачі всіх необхідних аналізів, в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

Він також додав, що якщо опонент не прибуде 5 квітня до медпункту, президент може самостійно здати аналізи.

Зазначимо, медобстеження - це умова кандидата Зеленського напередодні проведення дебатів перед другим туром виборів. Так само як і проведення дебатів на НСК "Олімпійський". Штаб Порошенка на вимоги Зеленського досі погоджувався.