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Зеленський пропонує скасувати скорочення кількості суддів Верховного суду

Новини » Політика     22.06.2020 - 17:15
Зеленський пропонує скасувати скорочення кількості суддів Верховного суду
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава держави пропонує парламенту змінити свою судову реформу, яку КСУ визнав неконституційною

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді змінити свою судову реформу, яку Конституційний суд визнав невідповідною Основному закону. Зокрема, він пропонує скасувати скорочення числа суддів.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Глава держави визначив закон як невідкладний

Передісторія

Взимку КСУ визнав окремі норми судової реформи президента неконституційними, а саме щодо:

  • ліквідації Верховного суду України;
  • зміни кількісного складу ВС та розміру винагороди судді цього суду;
  • статусу й організації діяльності органів суддівського врядування - Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • діяльності комісії з питань доброчесності та етики;
  • процедури здійснення дисциплінарними палатами ВРП дисциплінарного провадження щодо судді.

У резолютивних частинах своїх рішень КСУ рекомендував парламенту невідкладно привести положення законодавства у відповідність із цими рішеннями.

Проблема двох Верховних судів

Відповідно до правової позиції КС, немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду. Проект пропонує, щоб суддів Верховного суду України зараховували до штату Верховного суду у касаційний суд тієї юрисдикції, яка відповідає юрисдикції судової палати Верховного суду України, в якій суддя здійснював правосуддя. При цьому вони підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня зарахування.

А особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання таких суддів затверджує Вища рада правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Новина доповнюється

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Володимир ЗеленськийСудова реформаВерховный суд
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