У Раді розповіли, як вирішити проблему з двома Верховними судами в Україні

Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)

Проблему можуть вирішити шляхом приєднання Верховного суду України до нового суду

Проблему з двома Верховними судами в Україні можна вирішити шляхом приєднання одного до іншого. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова парламентського комітету з питань правової політики, депутат від "Слуги народу" Андрій Костін.

Зазначимо, раніше Конституційний суд України визнав неконституційним конкурс до Верховного суду та постановив, що судді Верховного суду України повинні були автоматично перейти на роботу в новий Верховний суд.

"Існує проблема - в Україні є дві юридичні особи з назвами "Верховний суд України" і "Верховний Суд". Перейменування, про який говорить КСУ може проводитися тільки щодо однієї і тієї ж юридичної особи. Тому, реорганізація одного з цих судів у формі приєднання до іншого, дозволить, на мій погляд, вирішити проблему двох верховних судів, яка нам дісталася у спадок від авторів попередньої судової реформи", - зазначив Костін.

Він також додав, що консультації з цього питання тривають практично щодня

"Я впевнений, що рішення буде прийнято найближчим часом, рахунок йде на тижні", - підкреслив нардеп і сказав, що судді Верховного суду України здійснюватимуть свої функції як судді Верховного Суду.

Нагадаємо, раніше КСУ визнав неконституційними положення судової реформи Зеленського. Неконституційним визнано, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100.