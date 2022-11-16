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Зеленский о ПВО от Израиля: Нетаньяху пообещал подумать, где он может помочь

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху пообещал разобраться с вопросом возможности поставок систем ПВО в Украину и подумать, где он может помочь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, которую транслировали на телемарафоне.

"У нас вернулся контакт с Нетаньяху. У нас был нормальный разговор предметный, потому что список "предметности" предоставляла наша сторона. Мы передали все нюансы, связанные с ПВО. Это приоритет №1. Он заверил меня, что разберется как можно скорее с этим вопросом, подумает, где он может помочь, и вернется с ответом", - рассказал президент.

По его словам, израильскую сторону уведомили о том, что необходимо Украине и в чем нужна помощь.

"И даже в том, что у них особые отношения с РФ, нас не интересует от Израиля оружие, которым мы можем атаковать врагов. Нас интересуют системы защиты", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявлял, что его страна не располагает достаточными производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки систем противовоздушной обороны для Украины.

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Владимир ЗеленскийНетаньяхуИзраильПВО