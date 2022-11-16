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Зеленський про ППО від Ізраїлю: Нетаньягу пообіцяв подумати, де він може допомогти

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер партії "Лікуд" Беньямін Нетаньягу пообіцяв розібратися з питанням можливості постачання систем ППО в Україну та подумати, де він може допомогти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, яку транслювали на телемарафоні.

"У нас повернувся контакт із Нетаньягу. У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет №1. Він запевнив мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, чи подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю", - розповів президент.

За його словами, ізраїльську сторону повідомили про те, що потрібна Україні і в чому потрібна допомога.

"І навіть у тому, що у них особливі відносини з РФ, нас не цікавить від Ізраїлю зброя, якою ми можемо атакувати ворогів. Нас цікавлять системи захисту", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони Ізраїлю Бені Ганц заявляв, що його країна не має в своєму розпорядженні достатніх виробничих потужностей, щоб забезпечити постачання систем протиповітряної оборони для України.

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Володимир ЗеленськийНетаньяхуІзраїльПВО