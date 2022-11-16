Зеленський про ППО від Ізраїлю: Нетаньягу пообіцяв подумати, де він може допомогти

"У нас повернувся контакт із Нетаньягу. У нас була нормальна розмова предметна, тому що список "предметності" надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов'язані з ППО. Це пріоритет №1. Він запевнив мене, що розбереться якнайшвидше з цим питанням, чи подумає, де він може допомогти, і повернеться з відповіддю", - розповів президент.

За його словами, ізраїльську сторону повідомили про те, що потрібна Україні і в чому потрібна допомога.

"І навіть у тому, що у них особливі відносини з РФ, нас не цікавить від Ізраїлю зброя, якою ми можемо атакувати ворогів. Нас цікавлять системи захисту", - наголосив Зеленський.