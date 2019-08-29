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Зеленський привітав Раду з початком нової роботи

Новини » Політика    29.08.2019 - 16:58
Зеленський привітав Раду з початком нової роботи
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський на засіданні Верховної ради привітав нових депутатів

Президент Володимир Зеленський на засіданні Верховної ради привітав нових депутатів з початком роботи. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський попросив депутатів голосувати за законопроекти.

"Шановні народні депутати, шановні українці, будь ласка сідайте, будь ласка, давайте менше зайвих діалогів, давайте працювати, давайте вже голосувати. Я вас прошу, народ чекає, добре? Менше СМС-ок, менше СМС-ок, будь ласка, більше законів. Ми всі чекаємо, шановний спікер і Олена Кондратюк", - заявив він.

За його словами, в новій Раді не повинно бути прогулів та кнопкодавства.

"Я вітаю ВРУ 9 скликання зі вступом до повноважень та початком роботи... Незвично бачити цю залу заповненою. Хочеться, щоб так було завжди, а не тільки коли фуршет з нагоди урочистого засідання. Працюйте. Швидче буде фуршет", - заявив президент.

Нагадаємо, що Руслана Стефанчука обрали першим віце-спікером Ради, його кандидатуру підтримали 330 нардепів, а Олену Кондратюк обрали на посаду заступника голови парламенту.

Зазначимо, що нардепи 382 голосами підтримали обрання Дмитра Разумкова головою Верховної Ради.

"Оголошую, що у фракцію "Слуга народу" входять 254 народних депутати, які становлять більшість і у відповідності з Коституції "Слуга народу" має права коаліції в Раді", - заявляв Разумков.

РБК-Україна писало, що сьогодні в 13:00 Рада 9 скликання почала перше пленарне засідання.

До Ради сьогодні вже надійшло понад 30 законодавчих ініціатив Зеленський просить Раду змінити процедуру передачі та розгляду справ Верховним судом
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