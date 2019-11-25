Зеленський привітав президента Румунії з переобранням на другий термін

Фото: Зеленський та Йоганніс (president.gov.ua)

Президент України висловив сподівання на активізацію діалогу

Президент України Володимир Зеленський привітав свого румунського колегу Клауса Йоганніса з переобранням на другий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Він відзначив, що сподівається на активізацію двостороннього діалогу в інтересах України та Румунії після переобрання Йоганніса.

"Щирі вітання президенту Румунії Клаусу Йоганнісу з переобранням на найвищу посаду! Довіра переважної більшості виборців – найкраща оцінка та вагомий кредит для нового мандата. Очікую на активізацію двостороннього діалогу в інтересах наших країн та регіону", - написав Зеленський.

Нагадаємо, чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі виборів глави держави в республіці, набравши 66,5% голосів. Дані екзитполу повідомив одразу після закриття виборчих дільниць о 21:00 Румунський інститут оцінок і стратегії (IRES). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Дэнчилэ отримала 33,5% голосів.

РБК-Україна писало, що у першому турі виборів президента Румунії здобув перемогу чинний президент країни, набравши 39% голосів.