ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський привітав президента Румунії з переобранням на другий термін

Новини » Політика     25.11.2019 - 10:57
Зеленський привітав президента Румунії з переобранням на другий термін
Фото: Зеленський та Йоганніс (president.gov.ua)

Президент України висловив сподівання на активізацію діалогу

Президент України Володимир Зеленський привітав свого румунського колегу Клауса Йоганніса з переобранням на другий термін. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

Він відзначив, що сподівається на активізацію двостороннього діалогу в інтересах України та Румунії після переобрання Йоганніса.

"Щирі вітання президенту Румунії Клаусу Йоганнісу з переобранням на найвищу посаду! Довіра переважної більшості виборців – найкраща оцінка та вагомий кредит для нового мандата. Очікую на активізацію двостороннього діалогу в інтересах наших країн та регіону", - написав Зеленський.

Зеленський привітав президента Румунії з переобранням на другий термін

Нагадаємо, чинний президент Румунії Клаус Йоганніс переміг у другому турі виборів глави держави в республіці, набравши 66,5% голосів. Дані екзитполу повідомив одразу після закриття виборчих дільниць о 21:00 Румунський інститут оцінок і стратегії (IRES). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Дэнчилэ отримала 33,5% голосів.

РБК-Україна писало, що у першому турі виборів президента Румунії здобув перемогу чинний президент країни, набравши 39% голосів.

Йоханніс переобраний президентом Румунії на другий термін Зеленський і Трюдо обговорили саміт у нормандському форматі
Новини України Володимир ЗеленськийРумыния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся