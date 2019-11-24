Йоханніс переобраний президентом Румунії на другий термін

Фото: Клаус Йоханнис (flickr.com/EPP)

Йоханніс набрав 66,5% голосів

Чинний президент Румунії Клаус Йоханніс переміг у другому турі виборів глави держави в республіці, набравши 66,5% голосів. Про це повідомляє Рlaytech.

Йоханніс виступав кандидатом від Націонал-ліберальної партії (НЛП).

Дані екзитполу повідомив одразу після закриття виборчих дільниць о 21:00 Румунський інститут оцінок і стратегії (IRES). Лідер Соціал-демократичної партії (СДП) Віоріка Дэнчилэ отримала 33,5% голосів.

Явка склала 49,84% зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, у Румунії в неділю, 10 листопада, почалися вибори президента країни. Новий прем'єр-міністр країни Людовик Орбан висловив сподівання, що в разі перемоги Йоханніс продовжить курс на боротьбу з корупцією.

У першому турі виборів президента Румунії здобув перемогу чинний президент країни. Йоханніс, який є представником Націонал-ліберальної партії, набирає 39 % голосів у першому турі.

Таким чином він зі значним відривом перемагає іншу учасницю майбутнього другого туру, колишню прем'єра Румунії від соціал-демократів Виорику Денчіле. Вона, як свідчать екзит-поли, отримала близько 22,5 % голосів виборців.