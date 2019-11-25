Зеленский поздравил президента Румынии с переизбранием на второй срок

Фото: Зеленский и Йоганніс (president.gov.ua)

Президент Украины выразил надежду на активизацию диалога

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил своего румынского коллегу Клауса Йоханниса с переизбранием на второй срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

Он отметил, что надеется на активизацию двустороннего диалога в интересах Украины и Румынии после переизбрания Йоханниса.

"Искренние поздравления президенту Румынии Клаусу Йоханнису с переизбранием на высокую должность! Доверие подавляющего большинства избирателей – лучшая оценка и весомый кредит для нового мандата. Ожидаю активизацию двустороннего диалога в интересах наших стран и региона", - написал Зеленский.

Напомним, действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства в республике, набрав 66,5% голосов. Данные экзитпола сообщил сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 Румынский институт оценки и стратегии (IRES). Лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ получила 33,5% голосов.

РБК-Украина писало, что в первом туре выборов президента Румынии одержал победу действующий президент страны, набрав 39% голосов.