Зеленский разъяснил, что спровоцировало спор с Трампом в Белом доме

Как пояснил глава государства, спровоцировал спор на встрече с Трампом рассказы американского лидера о том, что Украина уже разрушена, миллионы погибли, а президент - "диктатор".

"Где же дружба между США и Украиной?" - задался вопросом Зеленский.

Отвечая на вопрос, сожалеет ли он о том, что произошло в Белом доме, президент дал утвердительный ответ: "да, это не было хорошо".

Также Зеленский выразил желание, чтобы "Трамп был больше на нашей стороне".

Так украинский президент прокомментировал словам американского лидера о том, что он находится "посередине" между Украиной и Россией.

Кроме того, Зеленский на вопрос о том, могут ли отношения с Трампом быть спасены после того, что произошло, сказал: "да, конечно".

Украинский президент в интервью также ответил на вопрос о том, могла ли ситуация в Белом доме быть заранее спланированной. "Я не знаю", - отметил он.