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Зеленский объяснил, что означает "справедливая мобилизация"

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (пресс-служба Офиса президента)
Автор: Сергей Пышкин

Вопрос мобилизации является сложным делом. В то же время справедливость заключается в ротации, поскольку военные должны восстанавливаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время Мюнхенской конференции.

"Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этого зависит мобилизация", - заявил президент.

Зеленский добавил, что для защиты и обороны страны нужно определенное количество людей, но для контрнаступления - количество уже другое.

"Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", - отметил лидер страны.

Новый законопроект о мобилизации

30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы. Документом, в частности, предлагается изменить порядок ее проведения.

В проекте закона содержатся нормы по изменению правила выезда военнообязанных за границу, о предоставлении "брони" от призыва для украинцев, о разрешении посылать повестки через электронный кабинет, о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничении для уклонистов и не только.

Как рассказал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, у народных депутатов есть 14 дней между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации для того, чтобы внести свои правки в него.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации - читайте в материале РБК-Украина.

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