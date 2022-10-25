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Либералы призвали Байдена приступить к переговорам с Россией. В Белом доме отреагировали

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Вашингтон, Вторник 25 октября 2022 00:01
Либералы призвали Байдена приступить к переговорам с Россией. В Белом доме отреагировали Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Группа из 30 либеральных демократов в Конгрессе США направила президенту Джо Байдену письмо, где призвала пересмотреть стратегию по войне в Украине и пойти на прямые переговоры с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Конгрессмены призвали Байдена объединить беспрецедентную экономическую и военную поддержку, оказываемую США Украиной, с "дипломатическим толчком на опережение, удвоив усилия по поиску реалистических условий для прекращения огня".

Кроме того, однопартийцы президента США выражают обеспокоенность тем, что Вашингтон не ведет регулярного диалога с РФ для прекращения затяжной войны, и напоминают о ее глобальных последствиях: росте цен в Соединенных Штатах и опасности ядерного удара РФ.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме Джон Кирби ответил, что без участия Украины это невозможно.

"Мы, разумеется, ценим взгляды, выраженные этими членами Конгресса. Знаем об этом письме. Ценим их обеспокоенность происходящим в Украине", - отметил Кирби.

Он напомнил, что без участия украинской стороны США не будут вести переговоров с Россией.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова вести переговоры с РФ, но только при правлении нового президента. Он сделал такое заявление после того, как Путин подписал "документ" об аннексии украинских областей.

Также в США заявили, что пока не видят интереса со стороны президента России Владимира Путина к переговорам с Украиной.

Кроме того, турецкие СМИ писали, что Анкара хочет организовать переговоры стран Запада с РФ, касающиеся Украины.

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